Отравление шаурмой в Киеве: пострадало 60 взрослых и 10 детей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Также известно о четырех случаях отравления в Киевской области

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Количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве возросло до 70 человек. Об этом сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

В частности, 33 случая (из них 3 отравления детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек, среди них 2 детей, отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе у кафе "Речной порт" на Почтовой площади. Также 11 случаев отравления, из них 5 среди детей, связаны с употреблением шаурмы на Оболони. Кроме того, один случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

По данным Госпродпотребслужбы, предварительный диагноз у пострадавших - сальмонеллез.

Также известно о четырех случаях отравления в Киевской области.

1 августа в Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в Киеве.