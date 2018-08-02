Отравление шаурмой в Киеве: все точки принадлежат одному субъекту

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Точки, в которых осуществлялась реализация шаурмы, принадлежат одному субъекту хозяйствования

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В Киеве все точки, в которых зафиксированы случаи отравления шаурмой, принадлежат одному субъекту хозяйствования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Это один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию продукта. Этот факт будет передан в правоохранительные органы и дальше уже будут разбираться по статье 358 Уголовного кодекса", - рассказал Рубан.

Денис Пикалов, заместитель директора департамента промышленности и развития предприятия КГГА, сообщил, что минимум в двух случаях субъекты хозяйствования работали без разрешительных документов.

Рубан также отметил, что лабораторные исследования изъятой шаурмы указывают на наличие сальмонеллы.

"Почти 30 минут назад лабораторией было установлено, что это скорее всего сальмонелла. Есть подозрение. Это будет трактоваться, как переход от острой кишечной инфекции в сальмонеллез", - сказал Рубан.

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Он подчеркнул, что при хранении в условиях нынешней температуры шаурма может "превратиться в яд" всего за час.

31 июля в Киеве отравились шаурмой минимум 70 человек. Среди них – 10 детей, 60 взрослых и одна беременная женщина. Накануне пострадавшие покупали шаурму, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. 1 августа в Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в Киеве.