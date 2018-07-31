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31.07.2018, 21:41

Отравление в Киеве: больные продолжают поступать, уже более 30

Отравление в Киеве: больные продолжают поступать, уже более 30 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез

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В Киеве в больницы с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы попали уже более 30 человек. Об этом сообщила в Facebook ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек", - написала Голубовская.

По ее словам, больные продолжают поступать, среди них есть беременные. Она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой.

31 июля в Киеве отравились шаурмой 16 человек. Накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. 

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Теги: отравление, шаурма
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