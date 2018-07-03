Отравление в лагере под Киевом: 8-летняя девочка впала в кому

скорая в Кривом Роге

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Дирекция лагеря по неизвестной причине долгое время не пускала к заболевшим детям комиссию по эпидрасследованию, сообщили в ОГА

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В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, в частном детском лагере у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. 11 детей были помещены в медицинский изолятор лагеря, одну 8-летнюю девочку госпитализировали – она в коме в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook сообщает департамент здравоохранения Киевской обладминистрации.

Девочка доставлена в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу. По словам медиков, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ее состояние квалифицируется как тяжелое. В дальнейшем ребенка планируют транспортировать в Охматдет.

По предварительной информации, юная пациентка является ученицей спортивной школы Дерюгиних. В лагере дети готовились к соревнованиям.

Согласно информации ОГА, вчера 12 детям стало плохо, у них были симтомы расстройства желудочно-кишечного тракта. 11 детей были определены в медицинский изолятор лагеря. Сегодня там находятся семеро пострадавших. Всего в лагере находится более 200 человек.

Вместе с тем, в департаменте отметили, что дирекция лагеря по неизвестной причине долгое время не пускала к заболевшим детям комиссию по эпидрасследованию с участием прокурора района и наряда полиции. Чиновники говорят, что приехали в лагерь в 8:30, но пустили к детям их только в 11:55, в присутствии двух адвокатов.