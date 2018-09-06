Падение вертолета в Киеве: был в воздухе 40 секунд - видео

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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В результате аварии травмы получили 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета

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В Киеве по факту падения вертолета на Трухановом острове начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) УК.

"По предварительной информации, вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке. Продержавшись в воздухе примерно 40 секунд, вертолет начало бросать и крутить в разные стороны, после чего он потерял высоту и упал на территорию острова", - отметили в пресс-службе.

Пострадавшими оказались 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета. Мужчин с многочисленными травмами доставили в медицинское учреждение.

6 сентября на Трухановом острове разбился гражданский вертолет, который — как установлено предварительно — принадлежал частной фирме