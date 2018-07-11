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11.07.2018, 13:42

Перекрытые дороги и дымовая шашка: что происходит в центре Киева

Перекрытые дороги и дымовая шашка: что происходит в центре Киева - Фото
Скриншот видео

В правительственном квартале проходят две запланированные акции, одну из которых проводят владельцы авто на еврономерах

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В акциях протеста в Киеве под Верховной Радой и Кабинетом министров принимают участие около 4,5 тысяч человек. Об этом сообщил глава управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала 112

Акцию проводят представители "АвтоЕвроСилы" и параллельно проходит еще одна акция представителей предприятия из Днепропетровской области. 

По словам Крищенко, все проходит спокойно, не учитывая того, что кто-то зажег дымовую шашку. Столкновений или провокаций нет. 

Движение по улице Грушевского перекрыто - сейчас всех перенаправляют по другим улицам. Крищенко подтвердил, что акция под Верховной Радой заявлена как бессрочная. Намерения перекрывать другие улицы у участников не было, а если такое будет, то полиция примет меры. 

Сегодня утром правительственный квартал заблокировали протестующие владельцы авто на еврономерах. Они требуют, чтобы правительство отменило решение, которое разрешает полиции проверять авто на иностранных номерах и применять штрафы по таможеному законодательству.

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Теги: еврономера, киев, акция, пробки
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