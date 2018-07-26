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26.07.2018, 13:15

Почему вчерашняя гроза затопила Киев: объяснение Киевавтодора

Почему вчерашняя гроза затопила Киев: объяснение Киевавтодора - Фото
Последствия ливня на Дорогожичах (фото - LIGA.net)

К аномальному ливню невозможно подготовиться, а расширить канализацию не позволяет то, что Киев расположен на холмах

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Во время грозы в Киеве 25 июля за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков, а канализация не рассчитана на аномальные ливни. Об этом сегодня на брифинге сообщил гендиректор Киевавтодора Александр Густелев.

"На сегодняшний день любая ливневая канализация не готова к аномальному ливню. По оценке некоторых экспертов... вчера выпала почти трехмесячная норма осадков. Никакая канализация к этому не может быть готова, предусмотреть это невозможно", - отметил он.

По его словам, если бы даже существовала на каком-то участке канализация, способная пропустить всю воду, то нужно учитывать, что эта вода где-то должна выйти. А поскольку Киев находится на холмах, то перекачанная из одного места вода затопит в другом.

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Затопление зоны возле метро Левобережная Густелев назвал "уже исторической проблематикой". По его словам, система канализации в этом месте не готова даже к системному пропуску воды и более 40 лет нуждается в реконструкции.

В результате сильного ливня в среду, 25 июля, в Киеве затопило улицы, что привело к остановке наземного транспорта, а на пересечении улиц Телиги и Кирилловской размыло конструкции моста.

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Теги: киевавтодор, затопление, гроза, ливень в киеве, уличный потоп
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