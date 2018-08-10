Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 13:19

Почтовую площадь в Киеве перекрыли из-за подтопления раскопок

Почтовую площадь в Киеве перекрыли из-за подтопления раскопок - Фото
Фото: Укринформ

Активисты закрыли доступ к территории, прилегающей к месту раскопок на Почтовой

Реклама
Реклама

В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь, сообщает Укринформ.

Для прохожих закрыли территорию вокруг раскопок и таким образом пытаются привлечь внимание к их подтоплению.

На место приехала комиссия КГГА и директор центра археологии Киева при институте археологии Академии наук Михаил Сагайдак. 

Подтапливать раскопки начало в ночь на 9 августа. Что это - прорыв трубы или грунтовые воды - не установили. Коммунальщики на место не приезжали.

Смотрите также: Древний Киев. Что нашли под Почтовой площадью

5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве. 

Фото: Укринформ

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: почтовая площадь, раскопки, подтопление, перекрыли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Киевсовет решит судьбу артефактов с Почтовой площади 21 июня
Киев Киевсовет решит судьбу артефактов с Почтовой площади 21 июня
Киевсовет проголосовал за разрыв договора с застройщиком Почтовой
Киев Киевсовет проголосовал за разрыв договора с застройщиком Почтовой
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 