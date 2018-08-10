Почтовую площадь в Киеве перекрыли из-за подтопления раскопок

В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь, сообщает Укринформ.
Для прохожих закрыли территорию вокруг раскопок и таким образом пытаются привлечь внимание к их подтоплению.
На место приехала комиссия КГГА и директор центра археологии Киева при институте археологии Академии наук Михаил Сагайдак.
Подтапливать раскопки начало в ночь на 9 августа. Что это - прорыв трубы или грунтовые воды - не установили. Коммунальщики на место не приезжали.
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5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве.
Фото: Укринформ