Почтовую площадь в Киеве перекрыли из-за подтопления раскопок

Фото: Укринформ

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Активисты закрыли доступ к территории, прилегающей к месту раскопок на Почтовой

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В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь, сообщает Укринформ.

Для прохожих закрыли территорию вокруг раскопок и таким образом пытаются привлечь внимание к их подтоплению.

На место приехала комиссия КГГА и директор центра археологии Киева при институте археологии Академии наук Михаил Сагайдак.

Подтапливать раскопки начало в ночь на 9 августа. Что это - прорыв трубы или грунтовые воды - не установили. Коммунальщики на место не приезжали.

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5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве.

Фото: Укринформ