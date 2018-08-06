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06.08.2018, 17:45

Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие

Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие - Фото
Фото: dtp.kiev.ua

Из-за столкновения образовалась серьезная пробка, причины ДТП выясняются

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На трассе под Киевом столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали несколько человек, сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла 6 августа на развороте на Чайку под Киевом. Несколько человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Во время аварии маршрутка и грузовик снесли 30 метров отбойника. Из-за аварии на участке образовалась серьезная пробка.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Подробности происшествия выясняются.

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В ночь на 6 августа в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария: автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель авто сгорел заживо.

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Теги: дтп, киев, авария, маршрутка, грузовик, пострадавшие, чайка
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