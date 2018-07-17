Подорожание проезда в Киеве: новые цены хотят отменить через суд

Фото: Радио Свобода

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В Окружной админсуд Киева подали иск, в котором просят признать новые тарифы противоправными

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В Окружной административный суд Киева подали иск против Киевского горсовета из-за новых тарифов на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск подали Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик.

Они просят признать новые тарифы противоправными и отменить соответствующее распоряжение горсовета.

Суд решает вопрос об открытии дела.

14 июля в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте до 8 гривень. За день до подорожания проезда пассажиры пополнили свои карточки на 5 млн 971 тысячу 525 поездок.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.