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17.07.2018, 14:28

Подорожание проезда в Киеве: новые цены хотят отменить через суд

Подорожание проезда в Киеве: новые цены хотят отменить через суд - Фото
Фото: Радио Свобода

В Окружной админсуд Киева подали иск, в котором просят признать новые тарифы противоправными

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В Окружной административный суд Киева подали иск против Киевского горсовета из-за новых тарифов на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск подали Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик. 

Они просят признать новые тарифы противоправными и отменить соответствующее распоряжение горсовета. 

Суд решает вопрос об открытии дела. 

14 июля в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте до 8 гривень. За день до подорожания проезда пассажиры пополнили свои карточки на 5 млн 971 тысячу 525 поездок.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.

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Теги: суд, киев, иск, проезд
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