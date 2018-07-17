Подорожание проезда в Киеве: новые цены хотят отменить через суд

В Окружной административный суд Киева подали иск против Киевского горсовета из-за новых тарифов на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск подали Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик.
Они просят признать новые тарифы противоправными и отменить соответствующее распоряжение горсовета.
Суд решает вопрос об открытии дела.
14 июля в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте до 8 гривень. За день до подорожания проезда пассажиры пополнили свои карточки на 5 млн 971 тысячу 525 поездок.
Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.