Подорожание проезда в метро: как киевляне хотят сэкономить - фото

Фото: The Village

commenthover

Киевляне пытаются записать на бесконтактные карты поездки по пять гривень, чтобы сэкономить перед подорожанием

Реклама

Реклама

С 14 июля проезд в киевском метрополитене подорожает на 3 гривны и будет стоить 8 гривень. Первое время старые жетоны будут действительными, то же самое касается поездок на бесконтактных карточках.

На некоторых станциях метро стоят большие очереди - люди хотят купить жетоны и пополнить карточки по старой цене.

В частности, очереди стоят на станции "Контрактовая площадь". В соцсетях пишут, что там выключены автоматы, а жетоны продают в одной кассе.

Очередь на стации метро "Контрактовая площадь" (фото - The Village)

Пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в Facebook напомнила, что все записанные на карточку поездку будут действительными. Сейчас при покупке 50 поездок одна поездка стоит 4,5 грн, а завтра будет стоить 6,5 грн.

"Включайте калькуляторы, считайте собственную экономию денег и времени. Карточки можно купить и пополнить во всех кассах", - написала Макогон.

До конца июля можно будет использовать синий жетон, обменяв его на новый - зеленый - без доплаты. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более - в сервисных центрах на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) ежедневно с 8:00 до 19:00.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.