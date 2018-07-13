Подорожание проезда в метро Киева: что делать с синими жетонами

Фото: LIGA.net

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С 14 июля стоимость разовой поездки в метро возрастет до 8 грн, и пресс-служба подземки дает разъяснения по ранее купленным жетонам и проездным

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До конца июля синие жетоны можно будет обменивать на зеленые без доплаты, с августа за их обмен придется доплачивать, а с сентября они полностью будут заменены зелеными жетонами по 8 грн. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Поездки, записанные до 14 июля на бесконтактные карточки метро или метропас, остаются действительными. Метропас можно пополнить на станции "Кловская", бесконтактные карточки - на любой станции.

Все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными до конца июля.

Также до конца июля можно будет использовать синий жетон, обменяв его без доплаты. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более - в сервисных центрах на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) ежедневно с 8:00 до 19:00.

С августа за обмен синих жетонов на зеленые придется доплачивать либо обменивать их пропорционально новой стоимости. Это можно будет сделать в тех сервисных центрах, что указаны выше.

С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные синие жетоны обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

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Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Количество поездок, единоразово приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50, а общее количество таких поездок не может превышать 100. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты составит 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Месячный проездной на метро без ограничения количества поездок будет стоить 610 грн; на два вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн.; на два вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Также в метро вводится новый тип проездных: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн.), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн.) и 30 поездок на 15 календарных дней ( за 210 грн.).

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.