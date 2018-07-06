Подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве задержан: видео

Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба НПУ в Facebook.
По его словам, мотив убийства уже известен, однако его нельзя разглашать до завершения следствия.
Подозреваемый - гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.
Днем в четверг, 5 июля, в Киеве на улице Щусева в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями.
Позже в Нацполиции подтвердили, что убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность.
6 июля СМИ сообщили, что убийство полицейского произошло при его попытке продать золотую цепочку мужчине, который недавно закончил отбывать срок лишения свободы.