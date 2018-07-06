Подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве задержан: видео

В Киеве застрелили полицейского Фото: пресс-служба полиции

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Задержан гражданин Украины, который имеет пять судимостей

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Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба НПУ в Facebook.

По его словам, мотив убийства уже известен, однако его нельзя разглашать до завершения следствия.

Подозреваемый - гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.

Днем в четверг, 5 июля, в Киеве на улице Щусева в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Позже в Нацполиции подтвердили, что убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность.

6 июля СМИ сообщили, что убийство полицейского произошло при его попытке продать золотую цепочку мужчине, который недавно закончил отбывать срок лишения свободы.