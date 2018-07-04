Погода в Киеве: синоптики предупредили о шквальном ветре

А в КГГА напомнили основные правила поведения при сильном ветре
В Киеве в ближайший час и до конца текущих суток ожидаются порывы ветра со скоростью 15-18 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В КГГА напомнили основные правила поведения при сильном ветре.
- Необходимо плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
- Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
- В случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии.
- Избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
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