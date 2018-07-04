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04.07.2018, 17:12

Погода в Киеве: синоптики предупредили о шквальном ветре

Погода в Киеве: синоптики предупредили о шквальном ветре - Фото

А в КГГА напомнили основные правила поведения при сильном ветре

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В Киеве в ближайший час и до конца текущих суток ожидаются порывы ветра со скоростью 15-18 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В КГГА напомнили основные правила поведения при сильном ветре.

  1. Необходимо плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
  2. Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
  3. В случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии.
  4. Избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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Теги: киев, ветер, погода, синоптики, гидрометцентр
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