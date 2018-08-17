Полиция задержала уже 80 человек на стройплощадке в Киеве

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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У задержанных были при себе щиты, резиновые дубинки, ножи, телескопические палки и несколько единиц оружия

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В управление полиции доставили 80 человек, задержанных возле одной из стройплощадок на Осокорках в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Там рассказали, что во время патрулирования полицейские заметили группу из примерно 80 мужчин спортивной внешности со спецсредствами.

На место были направлены спецназ полиции, наряды патрульных, а также по тревоге был поднят личный состав территориального управления.

По версии полиции, как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди стали разбегаться в разные стороны.

Сначала в полиции заявили, что удалось задержать 40 человек. Позже там уточнили, что в управление были доставлены 80 молодых людей.

У задержанных, по информации полиции, были при себе щиты, резиновые дубинки, ножи, телескопические палки и несколько единиц оружия, которое сейчас проверяют по базам данных.

В полиции отметили, что в управлении во время беседы с правоохранителями молодые люди отрицают свою причастность к подготовке любых правонарушений. Они говорят, что якобы не знакомы между собой и случайно оказались в одном месте.