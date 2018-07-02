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02.07.2018, 18:18

В Киеве последний день июня побил погодный рекорд за 128 лет

В Киеве последний день июня побил погодный рекорд за 128 лет - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Всего в первом месяце лета в столице выпало 111 мм осадков, что составило 152% климатической нормы

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В Киеве в минувшую субботу, 30 июня, выпало наибольшее количество осадков за 128 лет наблюдений для этого дня – 68,3 мм; предыдущий рекорд для 30 июня – 26,8 мм – был зафиксирован в 1896 году. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Всего в июне 2018 года в столице выпало 111 мм осадков, что составило 152% климатической нормы.

По данным наблюдений метеорологов, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила +20,6 градусов, что на 2,4 градуса выше климатической нормы.

Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7 градусов. Самым холодным днем стало 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,5 градусов.

Ранее сообщалось, что в июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31 … +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40 … +41 градусов.

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Теги: погода в Киеве, прогноз погоды, дождь, ливень, погодный рекорд
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