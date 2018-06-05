Проектировщик: Мост метро в Киеве может рухнуть в любой момент

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Соавтор проекта моста Георгий Росновский отметил, что на мосту Метро много трещин и арматура в плохом состоянии

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Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент. Об этом Громадському радио заявил соавтор проекта моста Георгий Росновский.



"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому, что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", - отметил Росновский.

По его словам, стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. "Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур, как следует, не изолировали", - уточнил специалист.



Отвечая на вопрос, почему они не были достаточно изолированы, Росновский сказал: "Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии".

Он считает, что это ошибка проектировщика и строителей. "Когда мост сдавали в эксплуатацию, я был в Афганистане, но перед отъездом я сделал проект эстакады – метро с моста на левый берег", - объяснил Росновский.



Соавтор проекта добавил, что капремонт невозможен, потому что он не поможет. "Нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект", - добавил он.

В Киеве с 1 мая началась подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.



