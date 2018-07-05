Рада проголосовала за музей на Почтовой площади в Киеве

Фото: LIGA.net

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Киевской горадминистрации парламент рекомендует обсудить с общественностью перспективы создания музея на Почтовой площади

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Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве. За постановление о сохранении культурно-исторического наследия на Почтовой площади в Киеве №8541 проголосовали 294 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Рада поручила Кабмину занести объект "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Государственный реестр памятников.

Рада рекомендует Кабмину и КГГА создать на Почтовой площади музей "Центр средневекового города", а также запретить какие-либо строительные работы, если они не связаны с безопасностью культурного объекта.

Киевской горадминистрации парламент также рекомендует обсудить с общественностью перспективы создания музея на Почтовой площади.

30 августа 2015 года Киевская городская государственная администрация открыла Почтовую площадь после реконструкции. В ходе реконструкции площади на глубине 7,5 м были обнаружены фрагменты зданий и других построек, которые относятся к XI-XIII векам.

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