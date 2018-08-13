Раскопками на Почтовой займутся новые археологи, но уже в 2019

Раскопки на Почтовой площади (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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До конца года в КГГА планируют укрепить сваи на участке, чтобы можно было дальше раскапывать вниз

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Киевская городская администрация перепоручила вести раскопки на Почтовой площади Институту археологии НАН Украины, но начнутся они не раньше 2019 года. Об этом сообщил заместитель департамента культуры КГГА Александр Никорак, передает delo.ua.

До конца года должны разработать проект укрепления свай, которые уже установлены. Раскопки будут вести дальше вниз, а сейчас археологам опасно находиться на участке.

Договор в Институтом археологии уже подписан и там будут назначать археолога, который будет руководить раскопками.

Кто займется консервацией находок, до сих пор неизвестно - тендер объявляли пять раз и никто не подался.

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В ночь на 9 августа раскопки начало подтапливать. Проблема была в прорыве трубы и накоплении дождевой воды.

5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве.