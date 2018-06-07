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07.06.2018, 22:22

Разгром лагеря ромов в Голосеево: полиция Киева открыла дело

Разгром лагеря ромов в Голосеево: полиция Киева открыла дело - Фото
Фото: скриншот видео

В полиции заявляют, что будут жестко реагировать на нарушения закона

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Полиция Киева открыла уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов в парке Голосеевский на территории Святошинского района столицы, который устроили члены Национальных дружин. об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

В полиции рассказали, что 6 июня в Голосеевском парке сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия, в ходе которых в месте временного поселения в парке были установлены личности всех присутствующих там ромов.

После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня, 7 июня его оставили, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотками прибыла на территорию парка, сообщают в полиции.

Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате никто не пострадал, отмечают правоохранители.

Полиция Киева открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство). Правоохранители заявляют, что будут жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций является нарушители.

7 июня члены Национальных дружин разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке и опубликовали в соцсетях соответствующее видео.

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Теги: Нацдружины, погром, ромы, Голосеевский парк
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