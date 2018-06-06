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06.06.2018, 11:11

В Киеве частично перекроют проезд по Шулявскому путепроводу

В Киеве частично перекроют проезд по Шулявскому путепроводу - Фото
Проект реконструкции Шулявского путепровода (фото - КГГА)

Реконструкция объекта начнется, несмотря на споры вокруг этого проекта

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В Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать движение по Шулявскому путепроводу в связи с его реконструкцией. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на главного инженера коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Александра Здольника.

По его словам, реконструкция объекта должна быть выполнена, несмотря на споры вокруг проекта.

Здольник сказал, что реконструкцию можно выполнить за 17 месяцев и на это потребуется около 811 млн грн, с учетом компенсации за снос цеха №5 (завода Большевик – ред.). Первая очередь будет закончена уже к концу этого года, а из-за общественных споров вокруг проекта "мы потеряли два месяца", сказал он.

Главный инженер отметил, что выделенных на первую очередь 380 млн грн хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку.

На втором этапе реконструкции будут построены еще два съезда с путепровода.

Здольник также сообщил, что движение по старому мосту будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительное для эксплуатации состояние.

1 мая Департамент транспортной инфраструктуры КГГА рассказал о схеме движения транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода.

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Теги: дороги, киев, шулявский путепровод, КМДА, мост, ремонт дорог, ремонт моста, реконструкция шулявского путепровода
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