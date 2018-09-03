Резников уходит с должности заместителя Кличко

Алексей Резников

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Алексей Резников сообщил о некоем "задании от мэра", которое он будет выполнять в дальнейшем

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Заместитель мэра Киева Алексей Резников ушел в отставку со своей должности. Об этом он сообщил в своем Facebook, добавив, что в дальнейшем будет советником Виталия Кличко.

"Мой этап на публичной службе с сегодняшнего дня завершен - мое заявление принято, остались формальности", - написал Резников.

Он перечислил свои достижения на посту заместителя главы КГГА и сообщил о некоем "задании от мэра", которое он будет выполнять в дальнейшем.

"Ну и напоследок. Я не ухожу совсем. Невозможно с такой командой просто распрощаться. Есть задание от мэра, которое я буду выполнять в качестве советника", - написал Резников.