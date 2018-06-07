Ромы застроили землянками Голосеевский парк в Киеве: фото

Фото: facebook.com/oleksandr.sokolenko

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Работников лесопарка на захваченную территорию ромы не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова

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В киевском парке Голосеевский ромы захватили часть 122 лесного квартала. Здесь они обустроили кустарные помещения, землянки, печи, а территория вокруг засоряется продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Об этом сообщил сотрудник национального парка Голосеевский Александр Соколенко в Facebook.

"Ромы захватывают НПП "Голосеевский". 122 квартал Киевского лесничества. Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожен почвенный и растительный покров, территория вокруг засорена продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию ромы не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи, - написал Александр Соколенко.

По словам Соколенко, полиция игнорирует обращения администрации НПП Голосеевский и КП Святошинское ЛПХ. Официальные обращения в полицию остаются без результата.

"6 июня во время проверки 122 квартала ромы напали на сотрудников службы государственной охраны природно-заповедного фонда (ПЗФ) и активистов, которые попытались попасть на самозанятую территорию, забросали их камнями, кирпичами и другими предметами. На вызов по линии 102, который был продублирован дважды, поддержки предоставлено не было. Более того, полиция даже не позвонила по факту вызова", - рассказал Соколенко.

Он добавил, что пока полиция не обращает внимания на проблему, городок ромов разрастается. Вчера зафиксировано обустройство двух новых лагерей в соседних кварталах национального парка.

Фото: facebook.com/oleksandr.sokolenko

В апреле неизвестные напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Злоумышленники сожгли палатки людей, после чего с применением насилия заставили их покинуть лагерь. Было опубликовано видео нападения. Активисты ультраправой организации C14 открыто признавали в Facebook свое участие в описанных событиях. Расследовать этот погром призывали Украину международные правозащитные организации, а также США и ООН. Сначала полиция отказалась открывать уголовное дело, однако после публикации видео и распространения информации в СМИ все же решила начать производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.