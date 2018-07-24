Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 07:37

Сегодня центр Киева перекроют: список улиц

Сегодня центр Киева перекроют: список улиц - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Также движение будет ограничено 27 и 28 июля

Реклама
Реклама

Сегодня центр Киева перекроют из-за мероприятий по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Также движение будет ограничено 27 и 28 июля.

В Киеве пройдут торжественные молебны и крестные шествия. Предусмотрено ограничение движения всех видов транспорта.

Читайте также: День крещения Руси УПЦ КП и УПЦ МП отметят на Владимирской горке

Так, 24 июля с 12:00 до 13:00 будут перекрыты Андреевский спуск (от дома № 23 до ул. Владимирской), улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), Михайловская площадь, улица Трехсвятительская (от пл. Михайловской до ул. Костельной). 

27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской до пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской). 

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: движение транспорта, ограничено движение транспорта, транспорт, киев, КГГА, молебен, крещение руси, крещение, крестное шествие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД
Происшествия Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД
Центр Киева перекроют на три дня: список улиц
Киев Центр Киева перекроют на три дня: список улиц
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 