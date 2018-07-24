Сегодня центр Киева перекроют: список улиц

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Также движение будет ограничено 27 и 28 июля

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Сегодня центр Киева перекроют из-за мероприятий по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также движение будет ограничено 27 и 28 июля.

В Киеве пройдут торжественные молебны и крестные шествия. Предусмотрено ограничение движения всех видов транспорта.

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Так, 24 июля с 12:00 до 13:00 будут перекрыты Андреевский спуск (от дома № 23 до ул. Владимирской), улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), Михайловская площадь, улица Трехсвятительская (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской до пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).