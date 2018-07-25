Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 10:54

Смертельное ДТП на столичном Печерске: открыто уголовное дело

Смертельное ДТП на столичном Печерске: открыто уголовное дело - Фото
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Водителю Hummer сообщили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы

Реклама
Реклама

Водителю внедорожника Hummer, который сбил на столичном Печерске 10-летнюю девочку, объявили о подозрении. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации действий мужчины по ст.135 УК Украины (оставление в опасности).

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять авто до трех лет. Прокуратура Киев готовит ходатайство в суд об аресте Hummer. 

23-летнего задержанного доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. 

Правоохранители просматривают материалы с камер наблюдения и опрашивают очевидцев аварии. Назначен ряд экспертиз для установления механизма ДТП.

Читайте также: Второе смертельное ДТП: в Черкассах погибли мать и 4-летний сын

24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, полиция, киев, девочка, уголовное дело, Hummer
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Смертельное ДТП в Черкассах: появилось видео с камеры наблюдения
Происшествия Смертельное ДТП в Черкассах: появилось видео с камеры наблюдения
В клинике в столице Перу прогремели два взрыва: 20 пострадавших
Мир В клинике в столице Перу прогремели два взрыва: 20 пострадавших
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 