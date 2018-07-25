Смертельное ДТП на столичном Печерске: открыто уголовное дело

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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Водителю Hummer сообщили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы

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Водителю внедорожника Hummer, который сбил на столичном Печерске 10-летнюю девочку, объявили о подозрении. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации действий мужчины по ст.135 УК Украины (оставление в опасности).

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять авто до трех лет. Прокуратура Киев готовит ходатайство в суд об аресте Hummer.

23-летнего задержанного доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Правоохранители просматривают материалы с камер наблюдения и опрашивают очевидцев аварии. Назначен ряд экспертиз для установления механизма ДТП.

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24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание.