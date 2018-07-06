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06.07.2018, 14:38

СМИ: Убийство полицейского в Киеве произошло при сделке с золотом

СМИ: Убийство полицейского в Киеве произошло при сделке с золотом - Фото
В Киеве застрелили мужчину_2

Источник сообщил, что стрелявший не так давно освободился из мест лишения свободы, он задержан

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Убийство полицейского в Киеве 5 июля произошло при его попытке продать золотую цепочку мужчине, который недавно закончил отбывать срок лишения свободы. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, которые сообщил собеседник издания, полицейский намеревался продать мужчине золотую цепочку большого веса. Они встретились, злоумышленник сел в автомобиль на заднее сидение и попросил отъехать в соседний двор для проверки подлинности металла. После этого, по словам источника, мужчина два раза выстрелил в полицейского через спинку сидения.

Также источник ТСН сообщил, что стрелявший не так давно освободился из мест лишения свободы. Выстрелы произведены якобы из пистолета ТТ калибра 7’62 мм.

По информации собеседника издания, правоохранители задержали злоумышленника. Процессуально статус подозреваемого он получит после того, как прокуратура согласует подозрение.

Днем в четверг, 5 июля, в Киеве на улице Щусева в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. 

Позже в Нацполиции подтвердили, что убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность. 

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Теги: убийство, полицейский, золото, дмитрий глушак, цепочка
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