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06.09.2018, 14:30

Стало известно, кому принадлежит разбившийся в Киеве вертолет

Стало известно, кому принадлежит разбившийся в Киеве вертолет - Фото
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке, и продержался в воздухе около минуты

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Вертолет, который упал сегодня на Трухановом острове в Киеве, принадлежит компании Мироновский хлебопродукт. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там подтвердили, что погибших в результате инцидента нет. Пилоты госпитализированы с травмами. Одного из них спасателям пришлось извлекать из кабины вертолета с помощью пневмоинструмента.

6 сентября на Трухановом острове разбился гражданский вертолет.

По предварительной информации, вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке. После 40 секунд в воздухе вертолет начало бросать и крутить в разные стороны, после чего он потерял высоту и упал на территорию острова. Пострадали двое пилотов.

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Теги: вертолет, киев, мироновский хлебопродукт, Труханов остров
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