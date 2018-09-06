Стало известно, кому принадлежит разбившийся в Киеве вертолет

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

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Вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке, и продержался в воздухе около минуты

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Вертолет, который упал сегодня на Трухановом острове в Киеве, принадлежит компании Мироновский хлебопродукт. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там подтвердили, что погибших в результате инцидента нет. Пилоты госпитализированы с травмами. Одного из них спасателям пришлось извлекать из кабины вертолета с помощью пневмоинструмента.

6 сентября на Трухановом острове разбился гражданский вертолет.

По предварительной информации, вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке. После 40 секунд в воздухе вертолет начало бросать и крутить в разные стороны, после чего он потерял высоту и упал на территорию острова. Пострадали двое пилотов.