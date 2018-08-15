Стрельба на рынке в Киеве: полиция сообщила подробности

Фото: Национальная полиция

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Правоохранители считают, что участники конфликта намеренно запланировали встречу и знакомы друг с другом

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Участники сегодняшнего конфликта со стрельбой на столичном рынке знакомы между собой и их встреча была спланирована. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Двое задержанных отрицают свою причастность к конфликту. В микроавтобусе, на котором они скрылись, нашли дымовую шашку и бронежилет.

На месте инцидента изъяли гильзы - предварительно известно, что стреляли из травматического оружия. Также там обнаружили машину БМВ, которая находится в розыске и была украдена в Обухове.

В полицию с заявлениями никто не обращался. Открыто уголовное дело по факту хулиганства.

Сегодня, 15 августа в результате стрельбы на одном из рынков Киева ранения получили два человека. У одного - касательное ранение в левое бедро, у другого - в ноги и живот.

Был введен план "Перехват". Около Гидропарка полиция остановила белый микроавтобус Мерседес, которым с места происшествия скрылись злоумышленники, задержаны двое.