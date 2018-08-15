Стрельба на рынке в Киеве: полиция ввела план "Перехват"

Фото: LIGA.net

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В результате инцидента раненых нет, отметили в полиции столицы

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Правоохранители устанавливают обстоятельства драки возле рынка в Киеве. Об этом этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, участники конфликта применили оружие.

В пресс-службе уточнили, что в 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, они стреляли из неизвестного оружия.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев. "Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения", - отметили в пресс-службе.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Мерседес и двух серебристых автомобилях БМВ и Тойота иностранной регистрации.

В Киеве введен план "Перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

В настоящее время сообщений о раненых не поступало.

3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.