Стрельба на рынке в Киеве: полиция ввела план "Перехват"

Правоохранители устанавливают обстоятельства драки возле рынка в Киеве. Об этом этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, участники конфликта применили оружие.
В пресс-службе уточнили, что в 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, они стреляли из неизвестного оружия.
Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев. "Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения", - отметили в пресс-службе.
По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Мерседес и двух серебристых автомобилях БМВ и Тойота иностранной регистрации.
В Киеве введен план "Перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.
В настоящее время сообщений о раненых не поступало.
3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.