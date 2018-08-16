Стрельба в Киеве: мотоциклист обстрелял водителя автобуса

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Мужчины не поделили дорогу и решили конфликт с применением оружия

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В Киеве мотоциклист выстрелил в водителя автобуса. Между мужчинами возник конфликт из-за первоочередности проезда, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На улице Данилы Щербаковского в Киеве в результате конфликта на дороге мотоциклист выстрелил в водителя автобуса. Пострадавший 1975 года рождения госпитализировали с телесными повреждениями.

Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался житель Киевской области 1988 года рождения. Эксперты предварительно заключили, что мотоциклист выстрелил из травматического оружия.

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В полиции установили, что причиной стрельбы стал конфликт на дороге. Мужчины не определили, кому надлежит проехать первым, оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться и устроили драку, в результате которой и водитель мотоцикла сделал несколько выстрелов.

На месте происшествия работают правоохранители и эксперты, решается вопрос об открытии уголовного дела.

15 августа в результате стрельбы на одном из рынков Киева ранения получили два человека. Был введен план "Перехват", правоохранители задержали двоих злоумышленников.