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16.08.2018, 15:19

Стрельба в Киеве: мотоциклист обстрелял водителя автобуса

Стрельба в Киеве: мотоциклист обстрелял водителя автобуса - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мужчины не поделили дорогу и решили конфликт с применением оружия

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В Киеве мотоциклист выстрелил в водителя автобуса. Между мужчинами возник конфликт из-за первоочередности проезда, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На улице Данилы Щербаковского в Киеве в результате конфликта на дороге мотоциклист выстрелил в водителя автобуса. Пострадавший 1975 года рождения госпитализировали с телесными повреждениями. 

Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался житель Киевской области 1988 года рождения. Эксперты предварительно заключили, что мотоциклист выстрелил из травматического оружия. 

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В полиции установили, что причиной стрельбы стал конфликт на дороге. Мужчины не определили, кому надлежит проехать первым, оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться и устроили драку, в результате которой и водитель мотоцикла сделал несколько выстрелов.

На месте происшествия работают правоохранители и эксперты, решается вопрос об открытии уголовного дела. 

15 августа в результате стрельбы на одном из рынков Киева ранения получили два человека. Был введен план "Перехват", правоохранители задержали двоих злоумышленников.

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Теги: киев, стрельба, дорога, конфликт, мотоциклист, водитель автобуса
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