Стрельба в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых

В Киеве сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в стрельбе на столичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус Мерседес, которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", - отметили в пресс-службе.
15 августа в результате стрельбы на одном из рынков Киева ранения получили два человека, злоумышленники скрылись с места инцидента, был введен план "Перехват".