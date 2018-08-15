Стрельба в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Полиция остановила микроавтобус недалеко от Гидропарка

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В Киеве сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в стрельбе на столичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус Мерседес, которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", - отметили в пресс-службе.

15 августа в результате стрельбы на одном из рынков Киева ранения получили два человека, злоумышленники скрылись с места инцидента, был введен план "Перехват".