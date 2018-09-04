Суд в Киеве дал мужчине пожизненное за убийство военного

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Также у злоумышленника конфискуют все его личное имущество

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Дарницкий райсуд Киева приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, который убил военнослужащего и нанес ножевое ранение таксисту. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Там рассказали, что преступления были совершены в апреле 2016 года на ул. Тепловозной в Дарницком районе столицы.

Злоумышленник ранил ножом подвозившего его таксиста, украл у него мобильный телефон и скрылся. Через 20 минут в районе ул. Драгоманова мужчина напал на случайно встреченного военнослужащего и смертельно его ранил.

Также у злоумышленника конфискуют все его личное имущество.

В Николаеве 1 сентября нашли убитым известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета им. Василия Сухомлинского Николая Шитюка.