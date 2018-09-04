Суд в Киеве дал мужчине пожизненное за убийство военного

Дарницкий райсуд Киева приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, который убил военнослужащего и нанес ножевое ранение таксисту. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Там рассказали, что преступления были совершены в апреле 2016 года на ул. Тепловозной в Дарницком районе столицы.
Злоумышленник ранил ножом подвозившего его таксиста, украл у него мобильный телефон и скрылся. Через 20 минут в районе ул. Драгоманова мужчина напал на случайно встреченного военнослужащего и смертельно его ранил.
Также у злоумышленника конфискуют все его личное имущество.
В Николаеве 1 сентября нашли убитым известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета им. Василия Сухомлинского Николая Шитюка.