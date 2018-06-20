Суд вынес приговор киевлянке, которая похитила младенца в детсаду

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Государственный обвинитель просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года

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Оболонский суд Киева вынес приговор 21-летней жительнице Киева, которая в прошлом году похитила младенца из коляски в детском саду Оболонского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

Государственный обвинитель просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года.

Однако, суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы сроком на 2 года.

Прокуратура решает вопрос возможности обжалования приговора.

20 октября 2017 года в Киеве в детском саду у мужчины похитили двухмесячного ребенка, которого он оставил в коляске в здании детсада, когда пошел забирать свою старшую дочь.