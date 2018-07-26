Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал водителя Hummer

Фото: pixabay.com

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Кирилл Островский пробудет под стражей до 21 сентября, адвокат заявил о "преступлении по неосторожности"

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Шевченковский районный суд на два месяца арестовал Кирилла Островского, который 24 июля на автомобиле Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе в Киеве. Островский задержан без права внесения залога, сообщает УНИАН.

Водитель Hummer частично признал свою вину и просил суд о домашнем аресте. Он заявил, что хочет "зарабатывать деньги и помогать семье пострадавшей девочки". Прокуратура настаивала на аресте Островского на 60 суток. Суд посчитал доводы прокурора обоснованными и предположил, что Островский может скрыться от следствия.

Решение об аресте Островского на два месяца без возможности внесения залога судья Виталий Циктич объявил на заседании суда после более 1,5 часа пребывания в совещательной комнате.

Водитель Hummer будет находиться под стражей до 21 сентября.

Адвокат Островского Николай Голодняк сообщил NewsONE, что техническая экспертиза поможет определить, была ли у водителя Hummer возможность затормозить на переходе. Адвокат подчеркнул, что у Островского есть положительная характеристика из боксерского клуба и с места работы. Поддержать его в суд пришли друзья.

"Это преступление по неосторожности. Если бы он вел асоциальную жизнь, то люди в его поддержку не пришли бы", - уточнил Голодняк.

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24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения".