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16.07.2018, 13:33

Центр Киева перекроют на три дня: список улиц

Центр Киева перекроют на три дня: список улиц - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за годовщины Крещения Киевской Руси

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В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта из-за мероприятий по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, движение ограничат из-за обращений Украинской православной церкви Киевского патриархата, киевской митрополии Украинской православной церкви и патриархии Украинской автокефальной православной церкви для проведения молебнов и крестных шествий.

Таким образом, 24 июля с 12:00 до 13:00 будут перекрыты Андреевский спуск (от дома № 23 до ул. Владимирской), улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), Михайловская площадь, улица Трехсвятительская (от пл. Михайловской до ул. Костельной). 

27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют ул. Трехсвятительскую (от пл. Михайловской до пл. Европейской), Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской). 

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничат движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

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