В час пик в Киеве закрыли метро "Политехнический институт"

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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На станции сломался эскалатор, из-за чего ее вынуждены были закрыть на вход

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Сегодня утром станцию метро "Политехнический институт" в Киеве закрыли на вход. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

На станции сломался эскалатор. Два из них работали на подъем, а спуститься вниз было невозможно. На место оперативно приехала аварийная бригада.

Около 09:00 в метрополитене сообщили, что поломку устранили и станция работает в обычном режиме.

Один из выходов из подземного перехода станции метрополитена Тараса Шевченко закрыли с 3 сентября до 31 октября. Это связано с обустройством сквера.