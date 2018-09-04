В час пик в Киеве закрыли метро "Политехнический институт"

Сегодня утром станцию метро "Политехнический институт" в Киеве закрыли на вход. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
На станции сломался эскалатор. Два из них работали на подъем, а спуститься вниз было невозможно. На место оперативно приехала аварийная бригада.
Около 09:00 в метрополитене сообщили, что поломку устранили и станция работает в обычном режиме.
Один из выходов из подземного перехода станции метрополитена Тараса Шевченко закрыли с 3 сентября до 31 октября. Это связано с обустройством сквера.