В День крещения Руси в Киеве перекроют улицы: список

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

В полиции посоветовали заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств

Реклама

Реклама

В патрульной полиции Киева рассказали, какие улицы будут перекрыты в столице 27-28 июля, во время празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.

27 июля с 6:00 движение перекроют на:

- улице Грушевского: от улицы Шелковичной до Европейской площади;

- Европейской площади - полностью;

- Владимирском спуске: от Почтовой до Европейской площади;

- улице Трехсвятительской – полностью;

- улице Крещатик: от Майдана Независимости до Европейской площади;

- улице Парковая дорога: от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

28 июля с 6:00 движение перекроют на:

- бульваре Шевченко: от Бессарабской площади до площади Победы;

- улице Владимирской: от улицы Жилянской до Михайловской площади;

- улице Богдана Хмельницкого: от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;

- улице Михайловской: от улицы Крещатик до Михайловской площади;

- улице Большой Житомирской: от Михайловской площади до улицы Саксаганского;

- улице Пушкинской – полностью;

- улице Терещенковской – полностью;

- улице Прорезной – полностью;

- улице Ярославов Вал: на пересечении с улицей Владимирской.

В полиции посоветовали заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.

По случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля в Киеве состоятся молебны и крестные шествия прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата.