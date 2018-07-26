В День крещения Руси в Киеве перекроют улицы: список

В патрульной полиции Киева рассказали, какие улицы будут перекрыты в столице 27-28 июля, во время празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.
27 июля с 6:00 движение перекроют на:
- улице Грушевского: от улицы Шелковичной до Европейской площади;
- Европейской площади - полностью;
- Владимирском спуске: от Почтовой до Европейской площади;
- улице Трехсвятительской – полностью;
- улице Крещатик: от Майдана Независимости до Европейской площади;
- улице Парковая дорога: от Европейской площади до аллеи Героев Крут.
28 июля с 6:00 движение перекроют на:
- бульваре Шевченко: от Бессарабской площади до площади Победы;
- улице Владимирской: от улицы Жилянской до Михайловской площади;
- улице Богдана Хмельницкого: от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;
- улице Михайловской: от улицы Крещатик до Михайловской площади;
- улице Большой Житомирской: от Михайловской площади до улицы Саксаганского;
- улице Пушкинской – полностью;
- улице Терещенковской – полностью;
- улице Прорезной – полностью;
- улице Ярославов Вал: на пересечении с улицей Владимирской.
В полиции посоветовали заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.
По случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля в Киеве состоятся молебны и крестные шествия прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата.