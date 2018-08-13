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13.08.2018, 13:44

В Киеве 14 августа три станции метро изменят график работы

В Киеве 14 августа три станции метро изменят график работы - Фото
Фото: LIGA.net

Из-за футбола в график работы станций “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого” внесут изменения

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14 августа в график работы столичного метрополитена внесут изменения. Станции “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого” изменят график работы в связи с проведением футбольного матча между клубами “Динамо” и “Славия”, сообщает КГГА.

С 18:30 до 19:30 станция “Олимпийская” будет закрыта на вход и выход, “Дворец спорта” - на выход, “Площадь Льва Толстого” - на вход.

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После окончания матча может быть временно ограничен вход на станции "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".

31 июля технический сбой парализовал метрополитен в Париже. 12 поездов застряли в тоннелях, пассажирам пришлось выбираться самостоятельно.

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Теги: движение поездов, футбол, киев, метро, график работы
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