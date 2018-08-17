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17.08.2018, 14:17

В Киеве 18 августа метро изменит график работы из-за футбола

В Киеве 18 августа метро изменит график работы из-за футбола - Фото
Фото: LIGA.net

Станции метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" могут временно перекрыть на вход

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В субботу, 18 августа, три станции столичного метрополитена изменят график работы. Изменения коснутся станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", сообщает Официальный портал Киева.

В связи с проведением футбольного матча между клубами "Динамо" и "Александрия" вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" будет ограничен. 

После окончания матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции. 

В связи с празднованием Дня независимости Украины работа столичного метро и наземного общественного транспорта будет продлена на два часа в ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа. Также 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую.

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Теги: метро, график работы, динамо-александрия
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