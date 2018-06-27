В Киеве без горячей воды остались еще 2,6 тысячи жителей

Фото: LIGA.net

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Гидравлические испытания в Киеве продолжаются с 10 апреля по 30 августа

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В Киеве 2640 потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах на время гидравлических испытаний остануться без горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевтеплоэнерго.

КП Киевтеплоэнерго провело уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7 тыс 208 потребителей

В настоящее время в рамках подготовки города к зиме испытания проходят тепловые сети ТЭЦ-5, двух районных и семи квартальных котельных (Отрадный, Нивки, Бортничи, Днепроводская, Щусева-Котовского, ул. Депутатская, 2, Строителей, 10, Борщаговская ,154, ул. Депутатская, 1).

В связи с этим без горячего водоснабжения остаются 3814 потребителей, среди них 2171 жилой дом, 43 лечебных учреждения, 108 детских садов, 77 школ и 1415 ведомств.

Гидравлические испытания в Киеве продолжаются с 10 апреля по 30 августа, согласно графику утвержденному в КГГА.

27 апреля 2018 года сообщалось, что горячей воды в ввосьми районах Киева из десяти не будет до 1 июня – будут проводиться гидравлические испытания.