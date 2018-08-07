В Киеве более 1 тыс точек продажи шаурмы незаконны - КГГА

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Чиновники отметили, что уже демонтированы шесть объектов без разрешительных документов, где продавали шаурму

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В Киеве находится более одной тысячи незаконных точек продажи шаурмы. Об этом сообщает Громадське радио со ссылкой на первого заместителя директора департамента городского благоустройства КГГА Тараса Панчия.

По его словам, уже демонтированы шесть объектов без разрешительных документов, где продавали шаурму.

Он уточнил, что продолжаются проверки. "И все те точки, которые передаст Госпродпотребслужба из-за того, что в них отсутствуют разрешительные документы, они будут максимально быстро демонтированы. То есть автомобили (передвижные точки продаж) перемещаться на штрафплощадку", - сказал чиновник.

Панчий добавил, что всего в городе работает восемь демонтажных бригад. До конца года их количество планируется увеличить.

31 июля в Киеве отравились шаурмой минимум 70 человек. Среди них – 10 детей, 60 взрослых и одна беременная женщина. Накануне пострадавшие покупали шаурму, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. 1 августа в Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в Киеве.

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