В Киеве четырехлетний мальчик выпал с 12 этажа

Фото: unsplash.com

commenthover

Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью

Реклама

Реклама

В Святошинском районе столицы в результате падения из окна погиб четырехлетний мальчик. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Трагедия произошла сегодня, 29 мая, на улице Гната Юры. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Сотрудники полиции выяснили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУ НП в Киеве Оксана Поплавская.

Полиция просит родителей и родных внимательно следить за своими детьми