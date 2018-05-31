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31.05.2018, 19:34

В Киеве до 4 июня вредно дышать - КГГА

В Киеве до 4 июня вредно дышать - КГГА - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уровень загрязнения воздуха в столице в несколько раз превышает среднесуточные предельно допустимые концентрации

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В ряде районов Киева зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК).

Такой уровень загрязнения зафиксирован вблизи площадей Бессарабская, Демеевская и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Кроме того, на площадях Бессарабская, Демеевская и Победы, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки и улице Довженко уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК.

В администрации добавляют, что с 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По прогнозу синоптиков, такие условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) сохранятся до 4 июня.

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Теги: киев, загрязнение воздуха
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