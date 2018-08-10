В Киеве грабитель, убегая, сломал себе ногу

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Киевлянин говорил по телефону, когда неизвестный схватил его сумку, лежавшую на скамейке, и бросился бежать

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В Киеве, на улице Грушевского злоумышленник попытался украсть у мужчины сумку с личными вещами, но в процессе побега сломал себе ногу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Там рассказали, что киевлянин говорил по телефону, когда неизвестный схватил его сумку, лежавшую на скамейке, и бросился бежать. В сумке, по словам мужчины, были документы и более 10 тыс грн.

Пытаясь скрыться от преследования, мужчина забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении он сломал ногу и был тут же задержан полицейскими.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

28 июля в Киеве полиция задержала 28-летнего альпиниста, которого подозревают в хищении почти 1 млн долларов из квартиры у предпринимателя в Одессе.