В Киеве грузовик "подпер" Шулявский мост: видео

Скриншот видео

commenthover

Грузовая машина пыталась проехать под Шулявским путепроводом, но не вписалась по габаритам и застряла

Реклама

Реклама

В Киеве сегодня утром под Шулявским мостом застрял грузовик. Видео опубликовал Киев Оперативный.

Грузовая машина, вероятно, рассчитывала проехать по дороге под мостом, но задела крышей его край, застряла и остановилась.

В начале лета начали частично перекрывать движение по Шулявскому путепроводу в связи с его реконструкцией. Планируется, что весь процесс займет около 17 месяцев.

25 июля в результате сильного ливня произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.