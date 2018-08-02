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02.08.2018, 13:08

В Киеве грузовик "подпер" Шулявский мост: видео

В Киеве грузовик "подпер" Шулявский мост: видео - Фото
Скриншот видео

Грузовая машина пыталась проехать под Шулявским путепроводом, но не вписалась по габаритам и застряла

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В Киеве сегодня утром под Шулявским мостом застрял грузовик. Видео опубликовал Киев Оперативный.

Грузовая машина, вероятно, рассчитывала проехать по дороге под мостом, но задела крышей его край, застряла и остановилась. 

В начале лета начали частично перекрывать движение по Шулявскому путепроводу в связи с его реконструкцией. Планируется, что весь процесс займет около 17 месяцев.

25 июля в результате сильного ливня произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.

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Теги: Шулявский мост, киев, грузовик, видео
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