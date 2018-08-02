В Киеве грузовик "подпер" Шулявский мост: видео

В Киеве сегодня утром под Шулявским мостом застрял грузовик. Видео опубликовал Киев Оперативный.
Грузовая машина, вероятно, рассчитывала проехать по дороге под мостом, но задела крышей его край, застряла и остановилась.
В начале лета начали частично перекрывать движение по Шулявскому путепроводу в связи с его реконструкцией. Планируется, что весь процесс займет около 17 месяцев.
25 июля в результате сильного ливня произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.