В Киеве из гранатомета стреляли в бюро ритуальных услуг - фото

В Киеве из гранатомета стреляли в здание бюро ритуальных услуг возле Байкового кладбища. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, в полицию в 4:15 позвонил охранник, который услышал звук, похожий на взрыв на улице Волжской Голосеевского района столицы.
На место выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.
Отмечается, что снаряд застрял в стене и не взорвался.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Снаряд обезвредили, в результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент квалифицировали как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
13 апреля из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя.