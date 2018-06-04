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04.06.2018, 12:55

В Киеве из гранатомета стреляли в бюро ритуальных услуг - фото

В Киеве из гранатомета стреляли в бюро ритуальных услуг - фото - Фото
Фото: Нацполиция

Снаряд застрял в стене и не взорвался

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В Киеве из гранатомета стреляли в здание бюро ритуальных услуг возле Байкового кладбища. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, в полицию в 4:15 позвонил охранник, который услышал звук, похожий на взрыв на улице Волжской Голосеевского района столицы. 

На место выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.

Отмечается, что снаряд застрял в стене и не взорвался.

Фото: kyiv.npu.gov.ua 

Снаряд обезвредили, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент квалифицировали как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. 

13 апреля из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя.

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Теги: стрельба, гранатомет, стрельба из гранатомета, стрельба в киеве, бюро ритуальных услуг
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