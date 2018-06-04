В Киеве из гранатомета стреляли в бюро ритуальных услуг - фото

Фото: Нацполиция

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Снаряд застрял в стене и не взорвался

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В Киеве из гранатомета стреляли в здание бюро ритуальных услуг возле Байкового кладбища. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, в полицию в 4:15 позвонил охранник, который услышал звук, похожий на взрыв на улице Волжской Голосеевского района столицы.

На место выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.

Отмечается, что снаряд застрял в стене и не взорвался.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Снаряд обезвредили, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент квалифицировали как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

13 апреля из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя.