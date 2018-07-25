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25.07.2018, 19:42

В столице из-за дождя стоят трамваи и троллейбусы

В столице из-за дождя стоят трамваи и троллейбусы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Также из-за ливня на ряде маршрутов введено "оперативное положение №4"

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Сегодня в Киеве в результате сильного ливня с порывами втра заблокировано движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

В частности, заблокировано движение:

- трамваев маршрутов №№11, 12, 16, 19 и троллейбусов маршрутов №№6,18,25,28,33 по вул. Кирилловская от ул. Сырецкая к стадиону Спартак;

- троллейбусов маршрутов №№23, 35 на Интернациональной площади;

- трамваев маршрутов №№14, 15 по Дегтяревской-Шпака.

- троллейбусов маршрутов 9,22 по Воздухофлотскому проспекту;

- троллейбусов маршрутов 22, 27, 30, 42 на выезде с Индустриального пр-ка на ул. Гетьмана;

- трамваев маршрутов 1, 3 по ул. Жилянская - ул.Старовокзальная.

Также в сообщении сказано, что с 15:40 по причине скопления воды из-за ливня введено "оперативное положение №4 на трамвайных и троллейбусных маршрутах ул. Щусева, Грекова, Святошинская, Телиги, Индустриальная, пр. Победы, Борщаговская, Автозаводская, Кирилловская, в районе ст. м. Шулявская и ст. м Берестейская".

В Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Поваленные деревья, рекламные конструкции, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили – в фоторепортаже LIGA.netО пострадавших информация пока не поступала. Произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.

 

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Теги: киев, дождь, трамвай, троллейбус, непогода
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