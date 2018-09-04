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04.09.2018, 11:11

В Киеве конфликт в маршрутке закончился трагедией

В Киеве конфликт в маршрутке закончился трагедией - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Инцидент произошел на улице Большая Кольцевая

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В Киеве во время конфликта в маршрутном автобусе мужчина толкнул оппонента, он потерял равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции Киева.

В результате потерпевший скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу, полицейские устанавливают его личность. Инцидент произошел на улице Большая Кольцевая.

Другого участника конфликта задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

11 августа 2018 года под Киевом маршрутку сняли с рейса из-за нетрезвого водителя.

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Теги: полиция, киев, маршрутка
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