В Киеве конфликт в маршрутке закончился трагедией

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Инцидент произошел на улице Большая Кольцевая

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В Киеве во время конфликта в маршрутном автобусе мужчина толкнул оппонента, он потерял равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции Киева.

В результате потерпевший скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу, полицейские устанавливают его личность. Инцидент произошел на улице Большая Кольцевая.

Другого участника конфликта задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

11 августа 2018 года под Киевом маршрутку сняли с рейса из-за нетрезвого водителя.