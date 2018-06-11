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11.06.2018, 19:12

В Киеве массово отравились курсанты военного вуза

В Киеве массово отравились курсанты военного вуза - Фото
iStock-477888682

По данным СМИ, пострадали около 150 курсантов

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Группа курсантов столичного Военного института телекоммуникаций и информатизации госпитализированы после жалоб на боли в животе и тошноту. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

При этом в пресс-службе отметили, что большинство из тех, кто обратился за помощью, накануне находилась в увольнении за пределами учебного заведения.

Часть обратившихся за помощью курсантов размещена в лазарете, говорится в сообщении.

Начальник института инициировал служебную проверку для выяснения причин происшествия. Проверку проводят специалисты санэпидемслужб, врачи Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" и Центрального управления ВСП ВСУ.

"На данный момент, ситуация контролируемая, динамики к увеличению заболеваемости среди личного состава нет, ни один военнослужащий в дополнительной госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении.

По данным сайта  Киев оперативный, которые издание получило из своих источников, пострадали около 150 курсантов.

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Теги: отравление, госпитализация, курсанты, Военный институт телекоммуникаций и информатизации, лазарет
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