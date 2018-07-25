В Киеве метро 25-26 июля ограничит вход на четыре станции

Фото: LIGA.net

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Закрытие станций метро Дружбы народов, Печерская, Майдан независимости и Крещатик не планируется

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В Киеве из-за проведения 25-26 июля фестиваля и концерта в центре столицы возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях метрополитена Дружбы народов, Печерская, Майдан независимости и Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В связи с проведением фестиваля на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена", - отмечается в сообщении.

25 июля возможно ограничение входа на станции: Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик.

26 июля - Майдан Независимости и Крещатик.

В пресс-службе уточнили, что закрытие данных станций не планируется.

25 июня в Ботаническом саду им. Гришко пройдет масштабное шоу ко Дню независимости Украины "С Днем рождения, Украина!". Начало - в 20:00. Вход - свободный. Среди приглашенных гостей – Сергей Бабкин, Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, Макс Барских, ALEKSEEV, THE HARDKISS, группы "НеАнгелы", "ТИК" и "Антитела", Alyosha, Даша Астафьева, TARABAROVA, Freedom-jazz.

25-26 июля на стадионе Динамо им. Лобановского состоится UPARK FESTIVAL 2018. На фестиваль приглашены Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Tove Lo, Young Fathers, Kaleo, ONUKA, YUKO.

13 февраля 2018 года сообщалось, что с 24 февраля Киевский метрополитен начал капитальный ремонт станции Святошин. Поэтому выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход временно не работает. Работы продлятся до октября 2018 года.